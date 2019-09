Borsa: Europa rallenta, Londra -0,6%

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Rallentano insieme a Wall Street, dove i dati sulla fiducia dei consumatori sono in calo a settembre, le principali Borse europee. Londra resta la peggiore (-0,6%), annullata la sospensione del Parlamento, seguita da Francoforte (-0,2%), dov'è aumentato l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese, ma pesano le auto, e Parigi (-0,05%). Leggero positivo a Milano (+0,1%), con lo spread Btp-Bund sopra 143. In rialzo Madrid (+0,3%).

In Germania a pesare sull'indice è soprattutto Volkswagen (-2%), con la citazione in giudizio della dirigenza, che trascina giù Porsche (-2,7%). In rosso Daimler (-1,5%), multata per la certificazione dei diesel. A Milano giù Fca (-2,1%) dopo che la Corte di giustizia europea ha dato ragione all'Antitrust Ue sulle tasse in Lussemburgo. Non vanno bene le banche: in calo Dnb (-3,4%), Cybc (-2,8%), Royal Bank of Scotland (-1,8%), SocGen, Fineco e Bper (-1,7%) e Barclays (-1,6%), Kbc (-1,5%).