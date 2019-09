Borsa: Europa ordine sparso, giù Londra

(ANSA) - MILANO, 24 SET - In ordine sparso i principali mercati europei, in attesa dell'apertura dei mercati Usa, dove i future sono positivi. Londra è in rosso (-0,4%), dopo che la Corte suprema ha annullato la sospensione del Parlamento voluta dal premier, Boris Johnson. Debole Francoforte (-0,04%), nonostante la crescita dell'indice Ifo sulla fiducia delle imprese, con il comparto auto pesante soprattutto per Volkswagen (-2,7%), citata in giudizio la dirigenza della casa automobilistica, e Porsche (-3,4%). Non è diverso l'andamento del comparto auto nel suo complesso: giù anche Daimler e Renault (-1,2%), e a Milano Fca (-0,8%), dopo che la Corte di giustizia europea ha dato ragione all'Antitrust Ue sulle tasse da pagare in Lussemburgo.

Sulla parità Milano (+0,01%), con lo spread a 142. In positivo invece Parigi (+0,1%) e Madrid (+0,3%). Pesano in negativo energia e banche, tra cui Cybg (-2%), Bper (-1,7%), Banco Bpm (-1,5%), Unicredit (-0,9%), Barclays (-1,3%), Lloyds e Credit Agricole (-1%).