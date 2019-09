Borsa: Asia positiva dopo dati Pmi Usa

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Le Borse asiatiche rialzano la testa dopo i dubbi sui tempi e gli esiti dei colloqui fra Cina e Usa sui Dazi. A favorire gli acquisti sono i dati Pmi negli Stati Uniti elaborati da Ihs Markit, diffusi in serata, rivelatisi migliori delle attese, che si traducono stamane in futures positivi sugli indici europei e di Wall Street. Tokyo termina in marginale rialzo (+0,09%), mentre Hong Kong ritrova il rialzo (+0,31% a mercato ancora aperto) dopo le proteste nel weekend che avevano pesato in Borsa alla vigilia.

Stesso rialzo per Seul (+0,38%) mentre viaggiano di buon passo i listini cinesi di Shanghai (+0,50%) e di Shenzhen (+0,69%).