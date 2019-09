Natixis,prestiti con impatto clima

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Natixis "è la prima banca al mondo a gestire attivamente l'impatto sul clima del proprio bilancio con il Green Weighting Factor". Lo comunica il gruppo secondo cui ad ogni finanziamento "verde" concesso da Natixis ai grandi clienti viene ora assegnato un bonus, mentre ad ogni finanziamento "marrone" viene assegnato un punteggio negativo.

Natixis punta ad una traiettoria dei suoi finanziamenti coerente con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima e prevede di definire obiettivi precisi entro un anno. Il Natixis Green Weighting Factor, spiega il gruppo, è un nuovo meccanismo per allocare il capitale di ciascun finanziamento in base al suo impatto sul clima, è ora operativo. Si applica ai finanziamenti concessi da Natixis in tutto il mondo e in tutti i settori di attività (tranne il settore finanziario).