Fca Melfi: ad ottobre stop per 37 turni

(ANSA) - POTENZA, 23 SET - Nel mese di ottobre, nello stabilimento Fca di Melfi (Potenza) saranno 37 i turni di lavoro in cui sarà bloccata la produzione, "con una riduzione di circa 14.800 vetture". Lo ha reso noto la Uilm Basilicata facendo riferimento a un incontro con la direzione aziendale. Nel comunicato è inoltre specificato che "il calo di volumi è dovuto principalmente ad un calo drastico degli ordinativi di oltre oceano - America. Ormai - hanno evidenziato i dirigenti lucani della Uilm - i paventati dazi stanno rallentando in modo drastico tutto il mercato dell'automotive e non solo".