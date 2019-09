Educazione finanziaria, 500 appuntamenti

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Offrire occasioni per informarsi, discutere e capire come gestire e programmare le risorse finanziarie personali e familiari, approfondendo i temi del risparmio, degli investimenti, delle assicurazioni e della previdenza. È l'obiettivo del Mese dell'educazione finanziaria, alla seconda edizione, dal 1 al 31 ottobre con 500 appuntamenti in Italia.

Il calendario delle iniziative, viene presentato oggi a Milano da Annamaria Lusardi, economista, docente alla Columbia University che dirige il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Edufin),costituito dal Mef, con i ministeri dell'Istruzione e Sviluppo economico e di cui fanno parte Bankitalia, Consob, Ivass, Covip, Ocf ed Adusbef. Per l'occasione è in programma una lezione-spettacolo al Teatro Studio Melato a Milano, a cura di Emiliano Bronzino, con gli attori e le attrici del Piccolo Teatro, per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado,dal libro "Prendi i soldi e scappa" di Marco Onado.