Borsa: Europa prosegue in rosso

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Le Borse europee proseguono la seduta in calo, con la manifattura tedesca che fa registrare una nuova frenata. Sull'andamento dei listini incidono anche le tensioni tra Usa e Iran e anche l'incertezza sulle trattative tra Stati Uniti e Cina per il commercio internazionale. In lieve calo l'euro sul dollaro a 1,0983 a Londra.

Nel Vecchio continente l'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,7%. Maglia nera Milano (-1,2%) seguita da Francoforte (-1,1%), Madrid (-1%), Parigi (-0,9%) e Londra (-0,4%). In forte sofferenza le banche (-2%) con Commerzbank (-6%) e Bank of Ireland (-5%). Male anche l'automotive (-2,7%) con Daimler (-3,3%), Volkswagen (-2,4%) Peugeot (-3,3%), Renault (-2,9%), Fca (-2,3%).

L'aumento del prezzo del petrolio crea scompiglio nel settore dell'energia (-1,2%) con Eni (-3,2%) che risente anche del pagamento del dividendo, Total (-1,8%), Bp (-0,7%) e Shell (-0,4%).