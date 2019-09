Alitalia, accordo su cigs per 1.075

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Alitalia e sindacati hanno raggiunto l'accordo sulla proroga della cassa integrazione straordinaria che scade oggi. La richiesta iniziale dell'azienda di nuova cassa per 1.180 lavoratori è stata ridotta di 105 unità a 1.075 (75 comandanti, 320 assistenti, 680 personale di terra). La nuova cassa è prorogata fino al 31 dicembre perché alimentata dal fondo straordinario del trasporto aereo che scade a fine anno. I sindacati,chiedono al governo che si faccia da garante per rifinanziarlo. Nello stesso periodo dello scorso anno i lavoratori in cigs furono 1.360.