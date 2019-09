Intesa Sanpaolo apre le porte alla moda

(ANSA) - MILANO, 21 SET - La storica filiale milanese di via Verdi di Intesa Sanpaolo, in cui campeggia lo 'Zodiaco', il grande orologio centrale in rame sbalzato e dorato eseguito nel 1941 dal maestro Giacomo Manzù, aprirà le porte alla moda ed accoglierà accoglierà al proprio interno la passerella su cui sfileranno le collezioni ideate da dieci aziende del settore provenienti da tutta Italia.

Intesa Sanpaolo, dopo la partecipazione alla Mfw 2017 e alla settimana della moda AltaRoma 2018, sarà presente anche alla Milano Fashion Week con la sfilata in filiale, prevista per domenica 22 settembre, con 10 stilisti italiani provenienti da Bologna, Firenze, Mantova, Milano, Napoli, Udine e Vercelli. Le imprese ospitate in passerella sono Franco Ferraro, Gazel, Hanita Push, Minavra, Mantù, Martino Midali, Oblique Creations, Oliveria Fabiana, Soloblu e Stefano De Lellis.