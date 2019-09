Leonardo: Fincantieri? Meglio verticali

"Penso sia estremamente importante essere grandi nei verticali" come negli elicotteri.

"Penso che mettere insieme molteplici settori di attività in alcuni casi può diventare un limite perché già oggi veniamo criticati per essere troppo diversificati". Lo afferma Alessandro Profumo, a.d. di Leonardo rispondendo ad una domanda sull'ipotesi rilanciata di recente da Matteo Renzi di una fusione tra Leonardo e Fincantieri. In vista invece della prossima tornata di nomine 'pubbliche' e sull'ipotesi di una sua riconferma, Profumo risponde: "E' una cosa che ovviamente non dipende da me: la cosa che io devo fare è lavorare bene per la mia azienda, poi vedremo". Leonardo ha consegnato alla Guardia di Finanza il millesimo elicottero AW139, campione di vendite sul mercato mondiale, il programma elicotteristico di maggior successo degli ultimi 15 anni a livello mondiale. "Quello che celebriamo oggi - dice Profumo - è l'affermazione a livello globale di un asset del Paese".