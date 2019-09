AEN: Cdp indica Marino A.d.

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Il Cda di Cassa Depositi e Prestiti ha designato Giuseppe Marino A.d di Ansaldo Energia (AEN), società partecipata dall'istituto di via Goito tramite CDP Equity con il 59,9%. La lista di candidati designata da CDP per il Cda di AEN è composta da Giuseppe Zampini (Presidente), Giuseppe Marino (A.d.), Giampietro Castano (indipendente), Fabiola Mascardi (indipendente), Simone Bergozi e Fabio Massoli.

Con l'ingresso in AEN, Marino lascerà la responsabilità di Group COO Rolling Stock di Hitachi e il ruolo di Corporate Officer di Hitachi Ltd. Tokyo. Marino, nato a Brescia nel 1964 è laureato in Ingegneria Meccanica e vanta una lunga carriera internazionale iniziata in Inghilterra in Iveco Ford Truck.

Marino ha è stato Vice Presidente Operations Europa della americana Ingersoli Rand Security Technologies, per poi passare, nel 2009, nella società ferroviaria Ansaldobreda (oggi Hitachi Rail Italy), dove ha curato il rilancio dell'azienda e la sua successiva integrazione nella multinazionale nipponica Hitachi.