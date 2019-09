Privacy:nuove regole per credito consumo

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Arrivano novità sul fronte della privacy con maggiori tutele per i consumatori censiti nelle banche dati del credito, trasparenza sul funzionamento degli algoritmi che analizzano il rischio nei finanziamenti, apertura alle nuove tecnologie e ai servizi del Fintech.

Il Garante della Privacy ha infatti dato il via libera al nuovo "Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (i cosiddetti "Sic").

Per adeguarsi alle sfide poste dalla digital economy, spiega una nota dell'Autorità, le nuove regole per l'analisi del rischio creditizio non riguardano solo i dati su prestiti e mutui, ma anche quelli relativi alle diverse forme di leasing, al noleggio a lungo termine e alle più innovative forme di prestito tra privati gestite tramite piattaforme tecnologiche Fintech.