Borsa: Tokyo, apertura in rialzo

(ANSA) - TOKYO, 19 SET - La Borsa di Tokyo apre la seduta col segno più, dopo la decisione della Federal Reserve di ridurre il costo del denaro per la seconda volta quest'anno e in attesa del comunicato della Banca centrale del Giappone previsto in tarda mattinata. Il Nikkei segna un progresso dello 0,54% a quota 22.078,59, aggiungendo 117 punti. Sui mercati valutari lo yen è poco variato, sul dollaro a 108,40 e sull'euro a 119,60.