Borsa Ny apre positiva, Dj +0,17%

(ANSA) - NEW YORK, 19 SET - Apertura positiva per Wall Street dopo le decisioni della Fed di tagliare il tasso di interesse e immettere nuova liquidita' per stabilizzare i tassi del mercato monetario. Il Dow Jones sale dello 0,17% a 27191,92 punti, il Nasdaq dello 0,24% a 8196 punti e l'indice S&P500 dello 0,17% a 3011,95 punti.