Borsa: Europa gira rialzo,Milano +0,35%

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Le Piazze europee, dopo un avvio in calo sulla scia della Fed che ha abbassato i tassi, cambiano passo e girano in positivo con l'indice d'area che si dirige verso il mezzo punto di rialzo. A dare slancio ai listini sono in particolare le banche con l'indice di settore che guadagna oltre un punto e mezzo percentuale con un nuovo round dei prestiti Tltro della Bce alle porte. Tra le singole Piazze tiene Londra (+0,16%) mentre il premier britannico Boris Johnson ha 12 giorni di tempo, cioè fino alla fine di settembre, per presentare una proposta scritta sulla Brexit. Più decise Parigi (+0,54%), Francoforte (+0,33%) e Milano (+0,35%). A Piazza Affari, tra i bancari, in particolare evidenza Bper (+2,8%) e Ubi (+2,2%). Fuori dal paniere principale svetta Moncler (+2,3%) che recupera dopo le vendite della vigilia sui timori legati alle tensioni ad Hong Kong.

Debole l'energia con Saipem (-0,45%). Lo spread è stabile a 137 punti base.