Vendite auto in Europa, -8,6% in agosto

(ANSA) - Nel mese di agosto nell'area Ue più Efta sono state immatricolate 1.074.169 auto, l'8,6% in meno dello stesso mese del 2018. Da inizio anno le auto vendute sono 10.830.899, con un calo del 3,2% sullo stesso periodo del 2018.

I dati sono stati diffusi dall'Acea, l'associazione dei costruttori europei dell'auto.

Fiat Chrysler Automobiles ha immatricolato in agosto 54.100 vetture, con un calo del 26,5% rispetto allo stesso mese del 2018. La quota è del 5% a fronte del 5,7%. Negli otto mesi le vendite complessive di Fca sono 671.300, in calo del 12,1% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La quota è del 6,2%.contro il 6,8%.

Il calo è "un risultato coerente con il quadro economico di bassa crescita che sta caratterizzando l'area", sottolinea il Centro Studi Promotor.