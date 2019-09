Mef, rinegoziazione mutui enti locali

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Al via il nuovo piano di rinegoziazione dei mutui che Comuni, Province e Città metropolitane hanno sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti e che sono stati poi trasferiti al Ministero dell'Economia. In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto ministeriale del 30 agosto scorso, attuativo della legge di bilancio, che rende note le modalità operative per procedere alla rinegoziazione ed elenca tutti i mutui oggetto dell'operazione, stabilendone le modalità.

Il perfezionamento delle rinegoziazioni, spiega un nota congiunta di Mef e Cassa, avverrà tramite il portale dedicato di Cdp e comporterà la firma di un apposito contratto e l'individuazione di un nuovo piano di ammortamento. L'operazione consentirà agli enti di ottenere risparmi sulle rate dei mutui, che libereranno risorse per interventi sul territorio.