Borse Asia contrastate, bene le cinesi

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Borse asiatiche contrastate in attesa delle decisioni della Fed sui tassi mentre il greggio si è assestato, visto che l'Arabia Saudita sembra possa far ripartire le forniture in tempi più brevi rispetto a quanto temuto dopo gli attacchi agli impianti lo scorso weekend. Tokyo perde lo 0,18%, Hong Kong lo 0,07% mentre sono positivi i listini cinesi con Shanghai in rialzo dello 0,44% e Shenzhen dello 0,45 per cento.