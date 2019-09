Borsa:Europa poco mossa dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Le Borse europee proseguono poco mosse dopo l'avvio in terreno negativo di Wall Street. I mercati restano in attesa delle mosse della Fed che sarebbe pronta a tagliare i tassi per la seconda volta in dieci anni. Sullo sfondo restano le tensioni in Medio Oriente e la situazione a Hong Kong. Prosegue in calo l'euro sul dollaro a 1,1054 a Londra.

Milano (+0,8%) guida i listini del Vecchio continente. In positivo Madrid (+0,3%) e Francoforte (+0,1%), piatta Parigi mentre è in rosso Londra (-0,1%). In ordine sparso il comparto dell'auto con Peugeot (+1,2%) in rialzo mentre sono in calo Renault (-1%) e Volkswagen (-0,1%). In positivo le utility (+0,7%).

A Piazza Affari prosegue in forte calo Moncler (-6%), dopo le dichiarazioni del numero uno Ruffini sulla situazione a Hong Kong. Andamento positivo per Mediobanca (+1,3%), dopo che Delfin ha annunciato di avere una quota poco inferiore del 7%, Generali (+1,2%) e Unicredit (+0,6%). In rialzo Atlantia (+1,7%), dopo le dimissioni di Castellucci.