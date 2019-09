Borsa:Europa chiude debole,guarda a Fed

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Le Borse europee chiudono deboli, con Wall Street che marcia in terreno negativo. I mercati attendono le mosse della Fed che potrebbe tagliare i tassi per la seconda volta in dieci anni. Sullo sfondo restano le tensioni in Medio Oriente, la situazione a Hong Kong e le questioni politiche nel Regno Unito per la Brexit.

In moderato rialzo Madrid (+0,31%) e Francoforte (+0,14%) mentre sono piatte Parigi (+0,09%) e Londra (-0,09%). Sul versante valutario l'euro sul dollaro prosegue in lieve calo a 1,1061 a Londra.