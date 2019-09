Borsa: Milano migliore in Europa

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Seduta positiva per la Borsa di Milano (+0,67%), maglia rosa tra i listini europei in attesa delle mosse della Fed. A Piazza Affari andamento positivo per le utility e le banche mentre scivola Moncler (-7%), con i timori a causa delle proteste a Hong Kong. Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 138 punti base, con il tasso del decennale italiano allo 0,87%.

In fondo al listino principale si posizionano Prysmian (-2,9%) e Leonardo (-1,5%). Toniche Amplifon (+3,1%), Juventus (+2,3%), Nexi ed Hera (+2,1%) ed Enel (+2%).

Seduta positiva per Mediobanca (+0,7%), dopo il blitz di Leonardo Del Vecchio che, attraverso Delfin detiene una quota del 6,94% dell'istituto di piazzetta Cuccia. Meglio per la partecipata Generali (+1%) mentre è poco mossa Unicredit (+0,2%). Atlantia reagisce bene dopo l'uscita dell'ad Giovanni Castellucci con il titolo che guadagna l'1,5%. Contrastato il settore legato al petrolio con Eni (+1,2%), Tenaris (-1,4%) e Saipem (-0,3%).