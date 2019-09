Borsa: Europa resta debole,Milano -0,75%

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Le Borse del Vecchio Continente restano deboli con l'apertura in calo di Wall Street mentre il prezzo del petrolio resta sostanzialmente stabile. I listini guardano alla Fed domani e alla decisioni in materia di tassi.

L'indice d'area Stoxx 600 cede un quarto di punto. A ridosso della parità tanto Parigi (+0,03%), quanto Londra (-0,03%). Più marcati i cali di Francoforte (-0,43%) e Milano (-0,75%). Lo spread tra btp e bund a 138 punti base deprime i bancari con Fineco che lascia sul terreno il 3,26%, Bper il 3,15%, Banco Bpm il 3,29%, Unicredit 2,79%. Male anche Mps (-2,59%) che è tornata sul mercato con un nuovo bond. Prysmian in netto ribasso (-4,19%) dopo il taglio delle stime di Corning sui cavi in fibra ottica. Tra i petroliferi proseguono le vendite su Saipem (-4,8%) che finisce anche in asta. Resta positiva Atlantia (+0,93%) in attesa dell'esito del consiglio straordinario.

Mediaset (-2,09% a 2,73 euro) è sotto il prezzo per il diritto di recesso dall'operazione Mfe.