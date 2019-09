Illycaffè, aumentare retail Usa

(ANSA) - Un partner con il quale avviare una "sinergia operativa più che finanziaria" per aumentare sensibilmente la rete retail negli Stati Uniti. A cercarlo è la illycaffé, come annunciato dal presidente della società, Andrea Illy, il quale annuncia anche investimenti "stimati" per 200 milioni di dollari nei prossimi anni.

"Potremmo fare da soli - spiega Illy all'ANSA - aprendo alcune decine di punti monomarca ogni anno, ma se troviamo un partner operativo più che finanziario, potremmo duplicare, triplicare questo numero. Si tratta dunque di una operazione 'accelerate business'". Oggi sono venti i punti Illy negli Stati Uniti.(ANSA).