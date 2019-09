Editoria: Tim Cook ospite 20/o Osservatorio Giovani-Editori

Tim Cook ospite, per la seconda volta, dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, alla sua ventesima edizione. Dopo due anni dalla sua prima partecipazione, il Ceo di Apple torna in Italia ospite di Andrea Ceccherini, presidente dell'Osservatorio, per incontrare i giovani del progetto di media literacy 'Il Quotidiano in Classe'. "Sarà una giornata evento quella che vedrà la partecipazione del numero uno della società di Cupertino - si spiega dall'Osservatorio che a giorni comunicherà la data dell'incontro con Cook -, che coinciderà con l'apertura dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, l'organizzazione leader nei dell'incontro con progetti di educazione ai media e di alfabetizzazione economico finanziaria. L'evento, che vedrà al centro della scena i giovani, si inserisce nell'ambito di una serie di grandi incontri, intitolati '20 anni di Osservatorio Permanente Giovani-Editori: un dialogo internazionale per connettere i giovani al futuro'. (ANSA).