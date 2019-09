Tonfo in Borsa per Atlantia. Boccia: 'Non diventi questione politica'

Avvio di seduta difficile per Atlantia, di nuovo nel mirino del governo, con il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, che è tornato a parlare di revoca dopo gli sviluppi dell'inchiesta sui report falsificati relativi ad alcuni viadotti. Il titolo scivola del 4,24% a 21,25 euro nel giorno in cui si riuniranno i cda della controllata Autostrade per l'Italia e di Edizione della famiglia Benetton. Secondo indiscrezioni di stampa, tra i temi sul tavolo ci sarebbe anche quello del futuro del ceo di Atlantia, Giovanni Castellucci.

E di conseguenza è una seduta in rosso quella per Piazza Affari, non solo per la vicenda Atlantia, ma anche perché appesantita come gli altri listini europei dal rally del petrolio e dalle tensioni in Medio Oriente. Male Stm (-1,9%) e Fineco (-1,9%), assieme a Ferrari (-1,8%) e Poste (-1,8%). Le vendite colpiscono un po' tutto il listino indistintamente da Moncler (-1,8%) a Pirelli (-1,5%), da Cnh (-1,4%) a Campari (-1,4%), passando per i titoli bancari Ubi (-1,3%) e Unicredit (-1,2%), fino alle utility Enel (-1%) e A2A (-1,4%) e agli assicurativi Unipol (-1%) e Generali (-0,8%). Sostengono il listino solo i titoli petroliferi, con Tenaris (+2,6%), Eni (+2,4%) e Saipem (+1,4%) mentre tiene la parità Tim (+0,3%).

Sulla questione Atlantia interviene anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia: "Questa vicenda non deve diventare una questione politica, deve prevalere il buon senso, la magistratura deve fare il suo corso. Dobbiamo evitare polveroni politici che non ci portano da nessuna parte"risponde a margine di un incontro alla Luiss ad una domanda sul pressing del M5s per la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia, gruppo Atlantia. "Questo - aggiunge - non significa non affrontare la questione responsabilità, anzi va affrontata con forza, ma sono due aspetti completamente diversi"