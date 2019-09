Borsa: Milano in calo, affonda Atlantia

(ANSA) - MILANO, 16 SET - La Borsa di Milano (-0,96%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei. I mercati risentono delle tensioni in corso in Medio Oriente e guardano alla situazione politica nel Regno Unito sul fronte della Brexit. L'aumento del prezzo del petrolio spinge i titoli del comparto energetico ed a Piazza Affari si mettono in mostra Tenaris e Saipem (+2,8%) ed Eni (+1,9%). Affonda Atlantia (-7,8%), con il M5s che torna a parlare di revoca delle concessioni e l'ad Giovanni Castellucci che ha chiesto un cda straordinario per discutere del suo futuro.

Seduta negativo per le banche mentre lo spread tra Btp e Bund tedesco chiude poco mosso a 132 punti, ed il rendimento del decennale italiano allo 0,838%. In rosso Unicredit e Intesa (-1,7%), Banco Bpm (-1,2%) e Ubi (-0,8%). Soffrono anche Juventus (-3,3%) e Campari (-2,3%). Fuori dal listino principale si mette in evidenza Sesa (+3,8%), dopo che gli analisti finanziari di Mediobanca hanno alzato il target price.