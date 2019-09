Gualtieri: 'All'Ue ho detto no ad una manovra restrittiva'

Ai miei colleghi "ho detto che una manovra restrittiva sarebbe controproducente e stiamo lavorando per collocarla nel quadro di una più generale e appropriata 'fiscal stance' dell'area euro", ha spiegato il ministro dell'economia Roberto Gualtieri al termine dell'Ecofin.

"Il tema della 'golden rule' è entrato nella discussione" dell'Ecofin, ed "è emersa la disponibilità della Commissione ad approfondire forme per proteggere e favorire investimenti legati a grandi priorità a partire dal clima".

"E' ovvio che questo Governo si batte all'interno delle regole, che comprendono anche il pieno uso della flessibilità come chiesto da alcuni gruppi politici e come detto dalla presidente Von der Leyen", ha detto ancora il ministro Gualtieri rispondendo a chi gli chiede se per la manovra 2020 basterà la flessibilità già prevista dalle regole attuali. "C'è poi il dibattito sulle regole, ma sono due questioni distinte e come tali vanno trattate", ha aggiunto.

Sulle privatizzazioni "non esiste una piano del governo, stiamo lavorando, ci siamo insediati da poco, posso esprimere solo grande prudenza" e resta che "quelle cifre (1%, ndr) sono irrealistiche".