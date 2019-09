Ponte Genova: Benetton pronti iniziative

(ANSA) - MILANO, 14 SET - "Alla luce dei recentissimi eventi, Edizione, come azionista di riferimento, prenderà senza esitazione e nell'immediato tutte le iniziative doverose e necessarie, anche a salvaguardia della credibilità, reputazione e buon nome dei suoi azionisti e delle aziende controllate e partecipate". Lo afferma in una nota l'holding dei Benetton, che detiene il 30,25% di Atlantia, "in relazione alle diverse indagini in corso dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova".

Edizione esprime "il suo sgomento e il suo turbamento per quanto emerso nelle ultime ore a seguito della doverosa attività svolta dall'Autorità Giudiziaria" e "l'assoluto rispetto per il lavoro svolto dalle Autorità competenti".

Il titolo Atlantia, dopo le misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta bis sui report 'ammorbiditi' sulle condizioni dei viadotti gestiti dalla controllata Autostrade, ieri ha chiuso in Borsa con un crollo dell'8%.