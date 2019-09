Gruppo Podini festeggia 100 anni

(ANSA) - MERANO, 14 SET - "In questi 100 anni la nostra famiglia ha dato lavoro a migliaia e migliaia di persone, senza saltare lo stipendio per un solo mese. Questa è una delle nostre soddisfazioni più grandi". Lo ha detto la famiglia Podini, con tre generazioni riunite sul palco del Kursaal di Merano per festeggiare un secolo di attività, iniziata nel 1919 con un piccolo negozio a Bolzano. Nei decenni il gruppo Podini è diventato un big player nel settore della distribuzione e da tempo è attivo anche in quello dell'informatica e dell'energia.

I vari membri della famiglia - i fratelli Giancarlo e Patrizio Podini, i figli Giovanni, Alessandro, Stefano, Maria Luisa, Marco e i 13 nipoti - hanno ripercorso non solo le tappe delle proprie vicende personali, ma anche la storia economica e culturale di tutta la regione. La famiglia opera anche nel sociale e nello sport. Per l'occasione sono stati presentati due libri, uno di Patrizio e l'altro del giornalista Ettore Frangipane con i ricordi di Giancarlo.