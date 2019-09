Stefano Buffagni nuovo viceministro allo Sviluppo

Stefano Buffagni, parlamentare del M5s, è il nuovo viceministro allo Sviluppo Economico. Milanese, 36 anni, si è laureato in Economia e management per l'impresa all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, diventando poi dottore commercialista e revisore dei conti. Nel 2010 ha iniziato l'avventura nel M5s come attivista e nel marzo 2013 è stato eletto consigliere regionale in Lombardia. Dopo cinque anni al Pirellone si è candidato alla Camera nelle elezioni politiche del 2018 ed è stato eletto a Montecitorio. Nel primo governo Conte ha lavorato come sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la delega agli Affari regionali e autonomie.