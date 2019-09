Liuzzi, la portavoce di M5s alla Camera allo Sviluppo

"Amo l'attualità, la politica e l'informazione da quando ne ho memoria". Si presenta così sul suo sito Mirella Liuzzi, pugliese classe 1985, deputata del M5 stelle, portavoce del Movimento alla Camera e segretario di presidenza. Membro della Commissione di Vigilanza Rai e della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni Liuzzi conta una laurea in Scienze della Comunicazione prima a Bari ed in seguito una in Comunicazione Pubblica d'Impresa, Comunicazione politica e sociale alla Statale di Milano.

Eletta per la prima volta nel 2013, vive a Matera e alle politiche del 2018 si è presentata come capolista in Basilicata.