Borsa Milano tiene, sempre male Atlantia

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Piazza Affari si avvia alla chiusura sempre in marginale rialzo e in linea con le altre Borse europee: l'indice Ftse Mib sale dello 0,3% con Atlantia che resta molto debole in scivolone del 7% dopo gli sviluppi dell'inchiesta sui viadotti gestiti da Autostrade.

L'allentamento della tensione sui titoli di Stato italiani continua ad alimentare la corrente di acquisti sulle banche: Unicredit e Fineco salgono di oltre tre punti percentuali, con Ubi, Intesa e Bper che segnano aumenti superiori ai due punti.

Bene anche Pirelli (+2%) e Tim, che cresce dell'1,3%.