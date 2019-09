Borsa: Lse respinge offerta Hong Kong

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Il Board del London Stock Exchange ha respinto all'unanimità l'offerta della Borsa di Hong Kong e "non vede alcun beneficio" nel portare avanti i colloqui.

"Il board ha espresso timori fondati su alcuni aspetti chiave della proposta" di Hong Kong Exchanges and Clearing che riguardano "la strategia, la fattibilità" del progetto, considerato "non credibile" e "il valore", spiega Lse in una missiva inviata alla Borsa di Hong Kong, aggiungendo che la società continuerà a "concentrarsi sull'acquisizione di Refinitiv", dal fondo Blackstone, e che l'operazione "è sulla buona strada per concludersi nella seconda metà del 2020".