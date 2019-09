Alessio Villarosa, resta al Mef dopo focus indennizzi

Alessio Villarosa, nato nel 1981 in provincia di Messina, è anche lui - come la collega pentastellata Laura Castelli - una conferma al Ministero dell'Economia. Durante il primo mandato ha seguito da vicino la nascita e l'attuazione del Fondo di indennizzo dei risparmiatori colpiti dai crack bancari.

Laureato in economia aziendale all'Università di Pisa, ha lavorato prima come operaio in una fabbrica di reti ortopediche, poi nel settore delle carte di pagamento, infine ha fondato un'impresa nel settore farmaceutico.

E' stato eletto deputato nel 2013 in Sicilia ed è entrato a far parte della Commissione Finanze. Nel 2018 è diventato sottosegretario.