Trasporti, futuro è mobilità elettrica

(ANSA) - CAGLIARI, 12 SET - Cagliari per un giorno capitale europea della mobilità sostenibile: a Monteclaro, grande parco al centro della città, il 17 settembre approderà il Mobility Innovation Tour. È un format che organizza una serie di convegni itineranti in Italia che ha come tema l'eccellenza del trasporto pubblico. Con esperienze che arrivano da tutto il vecchio continente. Il convegno dal titolo "Efficienza, qualità, ambiente: come cambia il Tpl" ospiterà la Uitp di Bruxelles, l'Associazione internazionale del Trasporto pubblico, e i rappresentanti dell'Atm di Milano e Tper dell'Emilia Romagna. Interverrà inoltre un rappresentante dell'Agenzia della mobilità di Amsterdam. Il tema trattato sarà il futuro della mobilità elettrica in Italia e in Europa.

La scelta è caduta su Cagliari per gli ottimi risultati ottenuti nel trasporto pubblico elettrico.