Poste: Del Fante, soddisfatti per riconoscimenti al fondo Deo

"Questo è il primo anno di valutazione per il Fondo DEO, e siamo davvero soddisfatti per questo importante risultato". L'Ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante, commenta "l'ulteriore passo in avanti in tema di sostenibilità - spiega l'azienda -" con il Fondo DEO di Poste Vita, gestito da UBS, che "ha ottenuto la massima valutazione da parte di Gresb, organizzazione internazionale di riferimento a livello globale che valuta le performance ESG (Environmental, social and governance) degli investimenti Real Estate".

Il fondo ha raggiunto una valutazione di cinque stelle, qualificandosi come "Green Star" e si è posizionato al dodicesimo posto tra gli investimenti Real Estate non quotati dell'area Euro nel settore Uffici con un punteggio complessivo di 86/100.

"I principi Esg - dice ancora Del Fante - sono al centro della nostra strategia di crescita: coniugare attenzione ai risultati economici e responsabilità sociale non è soltanto corretto dal punto di vista etico ma è anche il modo migliore per garantire il successo dell'azienda nel lungo termine. Quest'anno, inoltre, abbiamo voluto raccontare i nostri risultati in termini di sostenibilità attraverso il primo Bilancio Integrato di Gruppo".