Pieno asta Btp, tasso 3 anni in negativo

(ANSA) - Il Tesoro ha collocato tutti i 7,75 miliardi di euro di Btp a 3,7 e 30 anni offerti in asta con tassi in forte calo. Il rendimento medio del triennale è sceso in territorio negativo a -0,01% da 0,49% del collocamento di luglio. Il tasso del 7 anni ha toccato il minimo storico a 0,56% da 1,24% e quello del 30 anni è sceso a 2,06% da 3,65%.