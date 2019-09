Carige:sindacati,soci permettano rilanci

(ANSA) - GENOVA, 12 SET - Si sono incontrati a Roma i segretari generali dei sindacati bancari, Lando Maria Sileoni (Fabi), Riccardo Colombani (First Cisl), Giuliano Calcagni (Fisac Cgil), Massimo Masi (Uilca), Emilio Contrasto (Unisin) e i commissari di Carige. I sindacati unitariamente, annunciano in una nota, "auspicano una massiccia partecipazione all'assemblea degli azionisti del 20 settembre, a Genova, al fine dell'approvazione del rafforzamento patrimoniale che consenta di dare continuità operativa a Carige, permettendo un rilancio della banca a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori e dei territori in cui la banca opera".