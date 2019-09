Borsa Milano cauta, corsa Stm

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Seduta poco mossa per Piazza Affari (Ftse Mib +0,1% a 21.891 punti) che come il resto dei listini attende la Bce, la quale dovrebbe annunciare nuove misure espansive. Buoni spunti su Stm (+3,99) in scia alla presentazione dei nuovi modelli di IPhone con Apple che è il principale cliente del gruppo. Corrono poi Prysmian (+3%), Recordati (+2,59%), Buzzi e Nexi (entrambi +2,32%). Tim segna un +1,09% mentre Jp Morgan ha alzato a 'overweight' il giudizio sulle azioni ordinarie e di risparmio e con il target price a 0,69 euro scommettendo su una rivalutazione del titolo. Poco mossa Mediaset (-0,36%) con il titolo a 2,77 euro, il prezzo che viene riconosciuto agli azionisti in caso di recesso dalla fusione con la controllata spagnola e dalla conseguente nascita della holding olandese Mfe. Lo spread in calo a 153 punti base non aiuta le banche sotto pressione con Banco Bpm che lascia sul terreno il 2,34%, Fineco il 2,25%, Ubi l'1,97%, Unicredit l'1,25%.