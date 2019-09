Nuovo indicatore misura tweet di Trump

La passione per Twitter di Donald Trump si traduce in un nuovo indice economico finanziario. Di fronte alla vera e propria mania del presidente americano di comunicare con attraverso il social, Jp Morgan Chase ha deciso di costruire un nuovo indice, il Volfefe Index, il cui scopo è quello di misurare le ripercussioni che i cinguettii di Trump producono sui mercati finanziari e in particolare sulla volatilità di tassi e rendimenti dei titoli di stato.