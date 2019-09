Mediaset: in Borsa chiude sopra recesso

(ANSA) - MILANO, 10 SET - In Piazza Affari dopo essere scesa per la prima volta da metà agosto sotto il prezzo del recesso dall'operazione Mfe, Mediaset ha chiuso di qualche frazione sopra questa soglia: il titolo ha segnato infatti un calo finale dello 0,3% a 2,78 euro contro i 2,77 euro che verranno riconosciuti agli azionisti che dovessero rinunciare alla fusione con Mediaset Espana e alla nascita della holding olandese.

Il ritorno sopra la quota cruciale del recesso è venuto grazie a una buona corrente di acquisti nel finale di seduta. Se il titolo Mediaset nei prossimi mesi rimarrà sopra la soglia di rinuncia, l'operazione di costituzione di MediaforEurope sarà molto più facile, in quanto il Biscione troverebbe più facilmente nuovi investitori per 'coprire' la quota eventualmente dimessa da Vivendi o la fiduciaria Simon.

In Italia per comunicare la rinuncia all'operazione c'è tempo fino al 21 settembre, mentre in Spagna c'è a disposizione un mese.