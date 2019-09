Dazi e Brexit, Fitch taglia pil mondiale

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Il disordine nel commercio internazionale, dall'escalation nella guerra dei dazi Usa-Cina all'aumento del rischio di una Brexit senza accordo, pesa sul quadro economico internazionale e spinge Fitch a tagliare il suo outlook globale, accusando il protezionismo di "soffocare le prospettive di crescita".

L'agenzia di rating, in un aggiornamento al suo 'outlook economico globale' (GEO), ha fatto "significative revisioni al ribasso" del pil nei prossimi 18 mesi. La Cina rallenterà dal 6,2 al 6,1% nel 2019 e dal 6% al 5,7% nel 2020, l'Eurozona si fermerà all'1,1% nel sia nel 2019 che nel 2020, rispetto all'1,2% e all'1,3% della stima precedente, gli Usa freneranno dal 2,4 al 2,3% nel 2019 e dall'1,8 all'1,7% nel 2020.

Ma, avverte Fitch, "le prospettive di crescita dell'Eurozone sarebbero significativamente più basse in caso di un 'no deal', rischio che è ulteriormente salito durante l'estate".