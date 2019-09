Borsa: Milano -0,10% con Atlantia

Avvio all'insegna delle debolezza per Piazza Affari, così come per i listini europei. A tenere in scacco Milano (Ftse Mib -0,10% a 21.970 punti) le vendite su Atlantia (-2,03%) su cui pesano i timori sulla revisione delle concessioni. Sotto pressione anche Amplifon (-2,68%) tagliata ad hold da Jefferies. In difficoltà poi l'energia con Terna che lascia l'1,35%, Italgas lo 0,91%, Enel lo 0,7%, A2a lo 0,74% e Snam l'1,02%. Mentre lo spread stabile a 152 punti favorisce le banche con Ubi che guadagna l'1,22%, Unicredit lo 0,86%, Intesa lo 0,74%. Poco mosse Leonardo (-0,13%), Generali (+0,20%), Cnh (+0,06%).