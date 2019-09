Borsa: Europa debole, Milano -0,55%

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Le Borse europee si confermano in calo con lo Stoxx 600 che lascia sul terreno oltre mezzo punto con le vendite in particolare sui titoli legati all'informatica.

Il mercato comunque è in generale fiacco con diversi settori deboli. Parigi lascia lo 0,6% con la produzione industriale a luglio che è risultata sotto le attese. Sempre sotto pressione Air France (-2,62%) che valuta un'offerta per Aigle Azur. Londra cede uno 0,18% mentre la Camera dei Comuni ha respinto la mozione Johnson per la convocazione di elezioni anticipate il 15 ottobre. Francoforte perde invece lo 0,28%. Maglia nera è Milano (Ftse Mib -0,54% a 21.870 punti) con la produzione industriale che segna l'ennesimo ribasso. Giù Ferrari (-2,97%) all'indomani del lancio di due nuove spider, Amplifon (-3,13%) tagliata ad hold da Jefferies, Nexi (-1,68%) Poste (-1,55%) e Fineco (-1,52%) mentre Atlantia un -1,2%. In vetta Unipolsai (+1,19%) e Unipol (+1,14%). Banche piatte con lo spread che resta comunque stabile.