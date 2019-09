Borsa Milano cauta, debole Atlantia

(ANSA) - MILANO, 9 SET - Poche scosse nella prima seduta della settimana di Piazza Affari, che ha concluso sostanzialmente in linea con le altre Borse in Europa, dove la più debole è Londra per le incertezze della Brexit: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,19% a 21.989 punti, l'Ftse All share in rialzo dello 0,25% a quota 23.893.

Tra i titoli principali di Milano il migliore è stato Pirelli in crescita finale del 4,2%, seguito da Bper (+3,3%), Ubi (+3,2%), Tenaris (+2,9%) e Unicredit, che ha segnato un rialzo finale del 2,8%. Positive Eni (+1,1%) e Fca (+0,9%), piatta Mediaset (+0,3%) che resta poco sopra il prezzo di recesso dall'operazione Mfe.

In calo di un punto percentuale Enel e dell'1,4% Ferrari, mentre Atlantia ha ceduto l'1,99% finale dopo i timori sulla revisione delle concessioni autostradali. Male Amplifon e Recordati, che hanno ceduto rispettivamente il 3,9% e il 4,3% finali.