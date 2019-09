Borsa: Europa cauta, guarda Bce giovedì

(ANSA) - MILANO, 9 SET - Le attese per misure di stimolo alle economie dalle banche centrali a partire, giovedì, dalla Bce sostengono le Borse europee in avvio di una settimana che culminerà giovedì con le decisioni di Mario Draghi da presidente della Bce. Si guardia a un possibile Qe e a un taglio dei tassi.

Una mossa quest'ultima che dalla Fed potrebbe essere presa il 8 settembre, almeno secondo quanto gli investitori hanno inteso dall'ultimo discorso di Jerome Powell. La prospettiva di un rinvio delle Brexit e delle elezioni mentre Boris Johnson si prepara a un altro voto in Parlamento aiuta Londra (+0,36%). Si muovono con più cautela Milano (+0,08%) e Francoforte (+0,05%) e Parigi ha girato in calo (-0,05%) con l'attenuarsi generale degli acquisti, salvo che sui petroliferi e le banche. Bene intonati comunque i futures sugli indici Usa.