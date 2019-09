Ue: Mattarella, Italia abbia ruolo primo piano

"L'Italia è chiamata a svolgere" un "ruolo di primo piano, partecipando con convinzione e responsabilità a un progetto europeo lungimirante, sostenibile ed equilibrato dal punto di vista ambientale, sociale e territoriale" lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Forum Ambrosetti, invitando il "sistema economico-finanziario" a "cogliere l'occasione di fornire il suo contributo a questa fase di rinnovamento del progetto europeo".



E' "necessario" un "riesame" del patto di stabilità: lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Forum Ambrosetti, letto dall'ex premier Enrico Letta. "Coesione e crescita - ha spiegato - sono gli obiettivi ai quali guardare e il necessario riesame delle regole del patto di stabilità può contribuire a una nuova fase, rilanciando gli investimenti in infrastrutture, reti, innovazione, educazione e ricerca".



A Cernobbio sono iniziati i lavori della seconda giornata del Workshop Ambrosetti che si propone di fissare 'l'agenda per cambiare l'Europa'. "Mai prima d'ora nella storia europea, il coraggio politico è stato così essenziale. Perché c'è bisogno di coraggio per cambiare i paesi in tempi di instabilità economica e sociale" è il tweet che l'account ufficiale del Forum rilancia (lasciandolo anonimo) mentre è in corso la discussione al tavolo con Romano Prodi, Mario Monti, Alexis Tsipras, Bruno Le Maire e Geert Wilders. "Alle prossime elezioni europee ci saranno 2 attacchi concentrici sulla domanda di sovranità: uno da parte di chi chiede un ritorno di più sovranità nazionale; l'altro da parte di chi chiederà invece più sovranità europea" è l'altro avvertimento mentre si discute di 'Più o meno Europa nel nostro futuro? Lezioni apprese e priorità della nuova Commissione Europea'. Monti "espone una sorta di piattaforma del sovranismo europeo ma bacchetta il commissario Oettinger per le dichiarazioni avventate sul cambio di governo in Italia ("la Ue ricompenserà")" riferiscono dall'interno della sala.



Le Maire, opportunità per rilancio rapporti - "Abbiano un nuovo governo e penso che questa sia un'opportunità unica per dare nuovo slancio alle relazioni italo francesi nell'ambito economico e finanziario". Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, al Forum di Cernobbio, parlando del nuovo esecutivo italiano.



Cottarelli, Gualtieri all'economia? Lui é bravo - "Gualtieri è bravo e ha fatto bene. Certo noi economisti non contiamo più niente perché mettiamo gli storici a fare i ministri". Cosí Carlo Cottarelli a giornalisti che gli chiedevano un commento sul nuovo ministro dell'economia. Alla domanda sul ministero degli Esteri a Luigi Di Maio, Cottarelli ha detto: " Di Maio ha fatto tante cose nella sua vita, può fare anche questo".