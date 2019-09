Borsa: Milano annulla guadagni (-0,01%)

(ANSA) - MILANO, La Borsa di Milano ha annullato i guadagni ed è tornata sulla parità (-0,01%). Lo spread oscilla a 151 punti, con rendimento del decennale allo 0,887%, e le banche vanno in ordine sparso: Intesa e Bper (+0,5%), intorno alla parità Unicredit (+0,09%), perdono Banco Bpm (-0,2%), Ubi (-0,5%), Mps (-1,4%). Male l'energia: perdono Terna (-1,6%), Enel (-1%) che ha collocato un bond e Eni (-0,5%). In positivo Atlantia (+1,65%), dopo le rassicurazioni della ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, sulla revisione delle concessioni autostradali. Ottimismo che non tocca Sias (-0,8%) e Autostrade Meridionali (-1,7%). Coi piani del Governo sulle reti Tim è in rialzo (+1,4%) e le stime per fine anno degli analisti di JpMorgan sull'auto favoriscono Ferrari (+0,9%) e Fca (+0,7%) e lo stesso quelle dei tecnologici aiutano Stm (+0,8%). Il lancio della tecnologia del cavo intelligente sorregge Prysmian (+0,6%). L'allentarsi delle tensioni a Hong Kong aiutano il lusso e cresce Moncler (+1,3%), ma non Ferragamo (-0,5%).