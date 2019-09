Borsa: Europa incerta, dati Usa positivi

(ANSA) - MILANO, 6 SET - Incerte le principali Borse europee, nonostante i dati Eurostat sul rialzo dell'occupazione nel secondo trimestre nell'Europa, mentre negli Usa i future sono positivi prima dell'apertura di Wall Street e i dati macroeconomici mostrano la disoccupazione ferma, con la creazione di 130.000 posti di lavoro, e una variazione positiva dei salari medi. La Banca centrale cinese intanto ha annunciato i tagli delle riserve delle banche per aumentare i prestiti a sostegno dell'economia, dopo che nei giorni scorsi sono stati annunciati dialoghi sui dazi con gli Usa.

La migliore Piazza è Francoforte (+0,4%), nonostante il calo della produzione industriale, seguita da Milano (+0,2%), che attende la valutazione di Moody's in serata, a mercati chiusi, Madrid (+0,01%), mentre sono sulla parità Londra (-0,06%), con la sterlina tornata a salire a 1,22 dollari, e Parigi (-0,01%).

L'indice d'area, Stoxx 600, è appena positivo (+0,1%), tenuto su da auto e tecnologici, favoriti dalle previsioni di JpMorgan per fine anno.