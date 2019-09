Fineco: ad agosto raccolta +11%

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Fineco chiude agosto con una raccolta netta di 397 milioni in crescita dell'11% anno su anno.

Da inizio anno la raccolta ammonta a 4.151 milioni (-7% anno su anno), di cui 1.906 milioni di euro in Guided Products. Si tratta di "un risultato particolarmente rilevante perché ottenuto in un mese caratterizzato da una componente di stagionalità e che conferma una crescita sana e sostenibile", sottolinea in una nota l'a.d e direttore generale, Alessandro Foti. Il patrimonio totale è pari a 77.620 milioni (+10% rispetto a agosto 2018 e a dicembre 2018). Il numero dei clienti totali al 31 agosto 2019 è di circa 1.330.500, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.